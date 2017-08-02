Азербайджанские школьники победили армян – ФОТО
2017-08-02 11:38 | www.oxu.az | 3
Бакинские школьники добились успешного результата на международном турнире по боевым видам спорта в грузинском Батуми.
Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, в финальной стадии турнира трое школьников поднялись на высшую ступень пьедестала почета, один – занял третью строчку.
Ученик XI класса школы-лицея №246 Рамазан Абдуллаев (55 кг) удостоился первого места в соревнованиях по правилам K-1, досрочно одолев двух армянских спортсменов.
Ученик V класса данной школы-лицея Миряхъя Сеидов занял первое место в соревнованиях по кикбоксингу в весовой категории 35 кг, а ученик VIII класса полной средней школы №205 Вугар Рамазанов – в категории 51 кг. На пути к победе они одолели армянских соперников.
Победители награждены медалями и дипломами.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Азербайджана, Турции, России, Пакистана, Афганистана, Ирана, Украины, Армении и других стран.
Э.Ш.