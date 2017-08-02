Азербайджанские школьники победили армян – ФОТО

2017-08-02 11:38 | www.oxu.az | 3

Бакинские школьники добились успешного результата на международном турнире по боевым видам спорта в грузинском Батуми.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, в финальной стадии турнира трое школьников поднялись на высшую ступень пьедестала почета, один – занял третью строчку.

Ученик XI класса школы-лицея №246 Рамазан Абдуллаев (55 кг) удостоился первого места в соревнованиях по правилам K-1, досрочно одолев двух армянских спортсменов.

Ученик V класса данной школы-лицея Миряхъя Сеидов занял первое место в соревнованиях по кикбоксингу в весовой категории 35 кг, а ученик VIII класса полной средней школы №205 Вугар Рамазанов – в категории 51 кг. На пути к победе они одолели армянских соперников.

Победители награждены медалями и дипломами.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Азербайджана, Турции, России, Пакистана, Афганистана, Ирана, Украины, Армении и других стран.

Э.Ш.