Кыргызстан и США обсудили двусторонние отношения

2017-08-02 11:50 | www.trend.az | 3

По случаю завершения дипломатической миссии, 2 августа 2017 года министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев принял посла США в КР Шейлу Гуолтни. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает КНИА «Кабар».

В ходе прощальной встречи стороны обсудили нынешнее состояние кыргызско-американских отношений, отметив необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и доверия.