Азербайджанские корабли откроют огонь из орудий

2017-08-02 11:55 | www.oxu.az | 3

Военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб по морским целям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе этого эпизода конкурса малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России выполнит упражнение по артиллерийским стрельбам первым, ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана вторым, сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана третьим, ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана последним.

На первом этапе, который продлится до 4-го августа экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней, а также имитирующим плавающих мин.

A.M.