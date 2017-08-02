Алла Пугачёва посетила могилу Муслима Магомаева – ВИДЕО

2017-08-02 12:06 | www.oxu.az | 6

Перед вылетом из Баку после фестиваля «Жара» Алла Пугачёва посетила могилу Муслима Магомаева.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на missiya.az, Алла Пугачёва посетила в Баку Аллею почетного захоронения, где похоронен народный артист СССР Муслим Магомаев и возложила к могиле цветы. Стоя возле могилы знаменитого певца, Пугачёва сказала, что исполнила его наказ.

«Как ты сказал мне, так я и закончила петь. Но иногда... иногда выхожу на сцену», - проговорила Пугачёва, обращаясь к Муслиму Магомаеву.

И.Ф.

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