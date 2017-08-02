Температура воздуха в Баку прогреется до 36, в районах до 40 градусов

2017-08-02 12:27 | www.apa.az | 4

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.