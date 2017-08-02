Азербайджанка убила и подожгла своего мужа в турецком отеле

2017-08-02 12:12 | www.oxu.az | 3

В одном из отелей в провинции Каргаджык турецкой провинции Аланья азербайджанка убила своего мужа-иранца, а затем подожгла комнату.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на virtualaz.org, инцидент произошел вчера около 23.30.

Персонал гостиницы заметил дым и пламя. Персонал вызвал пожарных и полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь.

Выяснилось, что жившие в отеле супруги часто ссорились и дрались друг с другом. В тот вечер женщина ударила мужа бутылкой, а затем подожгла комнату. Полиция арестовала ее. Выяснилось, что супруги являлись гражданами Ирана.

A.M.

