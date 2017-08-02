В Баку задержаны обокравшие квартиру подростки

2017-08-02 12:38 | www.apa.az | 3

В Баку из квартиры украдено большое количество золотых изделий.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками отделения полиции №29 Управления полиции Ясамальского района оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 2 подростка, которые 31 июля, выбив железную решетку на окне одной из квартир на территории района, украли из сейфа 3000 долларов США, золотые изделия общей стоимостью 15000 долларов США и протез с 15 золотыми зубами.