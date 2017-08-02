В Баку продолжился суд над обидчиком брата министра

2017-08-02 12:16 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве по отношению к брату министра оборонной промышленности Явера Джамалова Аликрама Джамалова

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил адвокат обвиняемого Джейхун Юсифов.

В своем выступлении он заявил о невиновности своего подзащитного: «Выдвинутые против него обвинения безосновательны».

Адвокат сказал, что не готов выступить с защитной речью.

Очередное заседание суда назначено на 9 августа.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить С. Набиева к 9 годам лишения свободы.

Э.Ш.

