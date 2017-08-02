Сын Гульнары Каримовой пригрозил опубликовать компромат на элиту Узбекистана

2017-08-02 12:26 | www.oxu.az | 4

Ислам Каримов, сын Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана, в интервью Би-би-си заявил, что его мать оклеветали, заявления против нее сфальсифицированы, дедушка ревновал ее к славе, а сам он готовит к публикации компромат на членов узбекского правительства, передает Oxu.Az.

Первого августа Ислам Каримов-младший получил судебный документ, в котором говорится, что решением Яшнабадского районного суда по уголовным делам от 3 июля его мать арестована, но где конкретно она содержится, не указывается.

На вопрос о фигурирующих в уголовном деле 2 млрд долларов Ислам Каримов-младший заявил, что «эта заоблачная сумма не имеет никаких доказательств, а кроме того, она утрирована в несколько раз. Всё, что возможно было, - от всех коррумпированных министров, от наших родственников - всё добавили к ней: её осудят, а все останутся чистыми и продолжат работать».

«Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 млрд долларов, там 3-4 млрд долларов и так далее. Но никто об этом не говорит», - сказал Ислам.

Н.О.