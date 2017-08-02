В Турции запретили проводить массовые мероприятия
2017-08-02 12:32 | www.oxu.az | 4
В столице Турции Анкаре в течение августа запрещено проведение различного рода мероприятий в общественных местах, в том числе в парках.
Как передает Oxu.Az, об этом пишут в среду турецкие СМИ.
Решение принято губернаторством Анкары в рамках обеспечения безопасности в столице.
Ранее сообщалось, что сторонники запрещенной организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» (DHKP-C) намерены провести митинг в знак протеста против ареста одного из членов организации.
Н.О.