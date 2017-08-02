Армения разрушается изнутри: коррупция, криминал, демографический спад

2017-08-02 12:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Как сказал однажды, приехав из Армении в Баку, русский эксперт по Кавказу своему азербайджанскому коллеге: «Вам надо только ждать. Армения вскоре сама себя уничтожит». В последнее время эти слова кажутся пророческими, так как социальная ситуация внутри этой страны полностью вышла из-под контроля из-за системы, построенной коррупционной верхушкой страны. Системный кризис чувствуется во всех сферах социальной жизни страны – от сфер образования и здравоохранения до государственной системы безопасности.

Старение населения, массовая миграция из-за все более ухудшающихся материальных условий и демографический кризис - все идет к тому, что скоро в Армении просто некому будет жить.

Мы уже не раз писали о демографической ситуации: цифры свидетельствуют - нужно подождать еще лет 20 и Армению как государство будут лишь вспоминать.

Численность населения Армении по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15,2 тысячи человек. По сравнению с 1 январем 2017 года численность населения снизилась на 6,2 тысячи человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 8,7 тысячи человек над естественным приростом населения – 2,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Нацслужбы статистики.

Согласно Нацстатслужбе, численность городского населения Армении на конец июня составила 1 898 тысяч человек (спад на 7,7 тысячи), причем в Ереване - 1 075,1 тысячи жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,5 тысячи человек.

Армянские демографы бьют тревогу: в этом году абитуриентами были граждане Армении 2000 года рождения, причем по статистке, число рожденных в том году детей составило 34 тысячи человек, но окончили школу только 23 тысячи. Это значит, что почти треть выпускников армянских школ вместе с родителями покинула родину. В 2001 году родились 32 тысячи детей, что означает, что далее абитуриентов будет еще меньше, констатируют армянские демографы, отмечая, что в целом в 2013-16 годах показатели трудовой миграции особенно выросли, при этом 53 процента граждан покинули страну навсегда.

Но это еще не все проблемы. Армянские СМИ обращают внимание на разгул в стране криминала в последнее время, возлагая ответственность за него также на власти страны.

«В последние дни в Армении наблюдается криминальный «пир» - одно за другим совершаются дерзкие убийства и происходят кровавые разборки. Они происходят либо на «бытовой почве», либо вендетты», - пишут армянские источники.

По мнению армянских журналистов, криминогенная ситуация в Армении будет усугубляться, пока не изменятся подпитывающие ее обстоятельства.

Причины кроются, по их мнению, в том, что общество не защищено и оставлено на произвол судьбы, не решаются социальные, основополагающие правовые проблемы. Правоохранительная сфера Армении, по признанию армянских журналистов, не выполняет свои функции, лишь защищает систему от законных требований общества.

«В Армении сложились две параллельные реальности. Конституция и законы, официальные институты стали заурядными вывесками, за которыми иная реальность, где отношения выясняются иными способами. То, что происходит, на деле вполне естественно, особенно в сравнении с пропагандируемой моралью. Установление «справедливости» по законам «дикого Запада» становится единственным выходом в обществе, которому навязаны фальшивые, оторванные от жизни моральные нормы и ценности», - говорится в одной из статей.

(Автор: Эльмира Таривердиева)