Азербайджанские военные представили образцы культуры в Доме дружбы

2017-08-02 12:51 | www.apa.az | 4

Представители стран -участниц Армейских международных игр представили образцы культуры своих стран в Доме дружбы на полигоне Алабино в Подмосковье.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны АР, в азербайджанском павильоне выставки представителям, участвующим в играх и гостям была предоставлена возможность близко ознакомится с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.