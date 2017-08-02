В Губе нашли пропавшую без вести девочку

2017-08-02 12:53 | www.apa.az | 4

В Губе нашли пропавшую без вести девочку.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на горячую линию «102» МЧС поступила информация о том, что 26 июля в селе Гачреш Губинского района без вести пропала девочка. Данная информация была передана в Губинский РОП.

На место происшествия сразу же прибыла опергруппа. В ходе расследования было установлено, что 9-летняя Гюнель приехала в село отдыхать вместе со своим дедушкой. Дедушка сказал, что девочке очень понравилась природа. Гюнель заблудилась, когда гуляла в лесу.

В результате оперативно-розыскных мер спустя 30 минут Гюнель была найдена.