Астрологи уверены, что Трампа убьют или отправят в отставку

2017-08-02 12:42 | www.oxu.az | 4

Американские астрологи предрекают конец президентства Дональда Трампа или насилие в той или иной форме до конца этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом пишет издание Newsweek.

Астрологи Уэйд Кейвс и Марджори Орр обратили внимание на то, что в годы августовских лунных затмений (1909, 1927, 1945, 1963, 1981 и 1999) произошло следующее: попытки импичмента Билла Клинтона и убийства Рональда Рейгана, убийство президента Джона Ф. Кеннеди, трагедия в Хиросиме и Нагасаки, смерть Франклина Д. Рузвельта, беспорядки в Чикаго со взрывами и попыткой убийства главы Белого дома Уильяма Тафта.

«Безусловно, это затмение предвещает насилие в той или иной форме», - считают эксперты.

Отмечается, что сам Трамп родился во время лунного затмения, что делает его более чувствительным к данному явлению.

Лунное затмение состоится 21 августа, и спутник Земли отбросит тень шириной более сотни километров только на США. Затмение продлится не более двух минут.

Н.О.