В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-08-02 12:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, северный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, слабый восточный ветер.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)