Завтра в Азербайджане воздух прогреется до +40°С

2017-08-02 12:46 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, будет без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 32-37, в Баку ночью 24-26, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 26-27, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

A.M.

