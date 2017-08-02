Эксперт о ценах на квартиры в новостройках

2017-08-02 12:50 | www.oxu.az | 5

«Несмотря на увеличение доли новостроек на рынке жилья в Баку, цены на квартиры в этих зданиях не снижаются».

Как передает Oxu.Az, об этом Спутник Азербайджан заявил директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы.

По его словам, несмотря на рост числа новостроек, цены на квартиры в этих зданиях повышаются:

«Это происходит по той причине, что для снижения цен в новых зданиях нет экономических обоснований. В то же время цены контролируются руководителями жилищно-строительных кооперативов. Они ведут необъективную ценовую политику, которая не зависит от спроса и предложения. Поэтому я не думаю, что строительство новых высотных зданий на месте старых строений повлияет на цены на жилье».

Э.Ш.

