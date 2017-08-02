Официальные лица Грузии резко отозвались о планируемом визите Путина в Абхазию

2017-08-02 13:27 | www.apa.az | 5

Официальные лица Грузии назвали провокацией планируемый визит Путина в оккупированную Абхазию.

Как сообщает местное бюро АПА, советник президента Грузии по вопросам внешней политики Тенгиз Пхаладзе сказал, что визит Путина в Абхазию является продолжением оккупантской политики России: «Планируемый визит является попыткой оправдать историческую несправедливость со стороны России. Политика Грузии по непризнанию оккупированных территорий очень сильна. Уверен, что Грузия победит в этом конфликте, справедливость восторжествует».

Государственный министр Грузии по вопросам перемирия и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что визит Путина в Абхазию является продолжением фактической аннексии: «Визит является продолжением провокации. Эта попытка фактической аннексии со стороны России. Поэтому наша задача предотвратить любую провокацию. Сохранение жизненно важного для страны мира является нашей задачей».

Отметим, согласно информации российских СМИ, президент Владимир Путин совершит визит в Абхазию в канун очередной годовщины войны в Южной Осетии в августе 2008 года. В рамках визита Путин встретится с де-факто лидером Абхазии Раулем Хаджимбой.