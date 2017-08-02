Туркменбаши в роли «Рембо» стреляет и метает ножи – ВИДЕО

2017-08-02 12:56 | www.oxu.az | 4

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел своеобразный «курс молодого бойца» для военных и представителей силовых структур.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, урок «армейского ликбеза» от президента состоялся во время военных учений под Ашхабадом.

Глава государства лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага.

И.Ф.