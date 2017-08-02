МЧС предупредило купальщиков – ВИДЕО

2017-08-02 13:03 | www.oxu.az | 4

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с необходимостью соблюдения правил безопасности на пляжах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в обращении говорится, что запрещено купаться на неконтролируемых участках пляжей, плавать в ветреную погоду, заплывать за пределы зоны безопасности, ночевать на пляже, купаться в состоянии алкогольного опьянения, нарушать правила безопасного поведения в воде, рыбачить на пляже, пользоваться любыми лодками, в том числе маленькими, за исключением спасательной техники.

«Нельзя оставлять детей на пляже без присмотра. Обязательно соблюдать правила, указанные на предупреждающих знаках, беспрекословно следовать указаниям спасателей. Нельзя находиться долго на солнце. Заходить в воду в темное время суток опасно. Наиболее безопасное время для купания – с 9:00 до 20:00. В случае любой опасности следует звонить в МЧС по номеру 112», - говорится в обращении.

А.М.

