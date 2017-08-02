Число российских туристов в Турции достигло максимума за последние четыре года

2017-08-02 13:10 | www.oxu.az | 4

В июле курорты турецкого города Анталья посетили более 684 тысяч российских туристов.

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на Дождь, с января по июль 2017 года в аэропорт Антальи прилетели более двух миллионов россиян.

В 2016 году число туристов составило 15,5 тысяч, в 2015 — 567,7 тысяч, а в 2014 — 674,6 тысяч.

Всего за этот период в Турцию через этот аэропорт прилетели 5,2 миллиона туристов. Таким образом, доля россиян от общего турпотока равна 38,5%. Около 16% от общего числа туристов в Турции составили немцы, а еще 8,1% — украинцы.

По данным ассоциации туроператоров России, в первой половине 2017 года Турцию посетили 1,7 российских туристов. Из них 1,3 миллиона отдыхали на курортах Антальи.

По подсчетам организации, в июне в Турцию приехали почти 764 тысячи россиян. Они составили 21,9% от общего турпотока в этом месяце.

Ранее Ассоциация туроператоров составила рейтинг, согласно которому Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением для отдыха в летнем сезоне.

И.Ф.