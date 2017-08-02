Посол России: «Габалинский международный музыкальный фестиваль поражает своей грандиозностью»

2017-08-02 13:44 | www.apa.az | 5

«Уже 8 лет я представляю Россию в Азербайджане. За прошедшие годы я 5 раз принимал участие в Габалинском международном музыкальном фестивале. Я стараюсь по возможности участвовать на таких фестивалях».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин. По словам дипломата, фестиваль организован на высоком уровне: «Каждый год я могу здесь вживую слушать музыку в исполнении известных музыкантов мира. Я знаю, что Габалинский международный музыкальный фестиваль является мероприятием, организованным на высоком уровне. Благодарю организаторов мероприятия. Я в жаркие летние дни решил отдохнуть в Габале. Также у меня появилась возможность принять участие в международном фестивале».

По словам Дорохина, музыка не знает границ, на фестивале выступали известные российские оркестры, солисты, дирижеры: «На протяжении 9 лет на всех фестивалях звучали произведения известных русских композиторов. Это говорит о глубине культурных и исторических связей двух стран».