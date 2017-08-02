Самые яркие и запоминающиеся наряды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" (ФОТО)

2017-08-02 13:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze прошел Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life. Перед началом концертных программ каждый фестивальный день по красной дорожке под прицелом видеокамер и вспышками фотокамер проходили участники и почетные гости фестиваля.

Роскошные наряды, смелые образы, элегантные платья, блеск драгоценностей и безупречный макияж – российские звезды со всей серьезностью подошли к такому важному событию, как появление на красной дорожке фестиваля "ЖАРА". Многим из них удалось произвести фурор, и их образы будут обсуждать еще не один день.

Предлагаем читателям Trend Life посмотреть самые интересные, на наш взгляд, выходы звезд.

По признанию певицы Ани Лорак она привезла с собой в Баку четыре чемодана с одеждой. Артистка покорила публику не только сценическими образами, но и нарядами для красной ковровой дорожки.

Бежевые брюки на шнуровке и черный топ, нежное платье от бренда KETIone, созданного солисткой группы A’Studio Кети Топурией, и черное платье в готическом стиле. А какая Ани Лорак нравится вам?

В день открытия фестиваля Глюк’ozа красовалась в нежном платье розового цвета. В этом наряде она напоминала прекрасную Одетту из "Лебединого озера". Во второй фестивальный день певица появилась в белом комбинезоне, дополненном оригинальным ремнем.

Для последнего выхода Глюк’ozа сменила образ белого лебедя на не менее прекрасного черного лебедя - певица выбрала темное мини-платье на одно плечо.

Самым ярким нарядом на красной дорожке фестиваля, пожалуй, можно назвать платье певицы Софи Кальчевой. Сочный желтый цвет невероятно подходит певице. Пикантности наряду добавляет высокий разрез, обнажающий ногу.

Платья с ярким принтом выбрали певицы Валерия и Анита Цой. Артистки выглядели эффектно, женственно и модно.

Телеведущая Ольга Бузова периодически получает порцию критики в адрес своих вокальных данных. Мы не будем обсуждать ее музыкальные таланты, однако, похвалим образы на красной дорожке фестиваля. Два дня и два наряда белого цвета. Кстати, первый выход уж очень напоминает наряд невесты. К чему бы это? Может, телеведущая собирается под венец?

Известный российский дизайнер, фэшн-партнер фестиваля "ЖАРА-2017" Белла Потемкина точно знает, как эффектно появиться на красной ковровой дорожке, чтобы все фото- и видеокамеры были направлены только на нее.

Lady in red: российская телеведущая Екатерина Одинцова появилась на красной дорожке фестиваля в платье алого цвета. В этом наряде Одинцова выглядела по-королевски роскошно.

В остальные дни телеведущая отдала предпочтение нарядам светлых оттенков.

Один запоминающийся акцент сделает любой образ неповторимым, решила Вера Брежнева и взяла с собой на красную дорожку широкополую соломенную шляпу. Почему бы и нет? Ведь "ЖАРА" – это море, солнце, музыка и хорошее настроение...

Кто сказал, что на красной ковровой дорожке нужно появляться обязательно в вечернем платье? Диана Арбенина, Настя Кудри и Инна Маликова отдали предпочтение элегантным брючным костюмам и не прогадали.

Все четыре дня ведущей красной дорожки была Юлия Лысенко в паре со Славой Никитиным. Интервьюируя звездных гостей, Юлия интересовалась, сколько чемоданов с одеждой они привезли.

Думаем, багаж, привезенный с собой в Баку самой телеведущей, не уступает по количеству чемоданов багажу известных певиц. Каждый день Юлия Лысенко красовалась в разных нарядах, и каждый день была великолепна.

(Автор: Джани Бабаева)