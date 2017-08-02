Азербайджанские военные представили образцы культуры в России – ФОТО
2017-08-02 13:50 | www.oxu.az | 4
Представители стран-участниц Армейских международных игр представили образцы культуры своих стран в Доме дружбы на полигоне Алабино в Подмосковье.
Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В азербайджанском павильоне выставки представителям, участвующим в играх, и гостям была предоставлена возможность близко ознакомиться с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.
A.M.