Азербайджанские военные представили образцы культуры в России – ФОТО

2017-08-02 13:50 | www.oxu.az | 4

Представители стран-участниц Армейских международных игр представили образцы культуры своих стран в Доме дружбы на полигоне Алабино в Подмосковье.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В азербайджанском павильоне выставки представителям, участвующим в играх, и гостям была предоставлена возможность близко ознакомиться с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.

A.M.