Популярный блогер написал о Баку – ВИДЕО

2017-08-02 14:27 | www.oxu.az | 4

Российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов поделился впечатлениями о Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, на своей странице в Instaqram он поблагодарил организатора фестиваля «Жара», певца Эмина Агаларова.

«Я побывал на фестивале «Жара» в Баку. Хочу сказать, что это одно из лучших мероприятий в мире. Эмин Агаларов, спасибо большое за приглашение. Гостеприимство в Баку было потрясающим. Благодарю за поддержку».

Отметим, что каждое видео блогера в Instagram набирает 20 млн просмотров, и за каждый пост он зарабатывает 600-700 тыс. рублей, то есть 18 тыс. манатов.

Э.Ш.

