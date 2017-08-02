В Баку не сумевший получить степень инвалидности поджег себя

2017-08-02 14:38 | www.oxu.az | 5

В Баку перед зданием одного из министерств произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, Сархан Джаббаров пришел к административному зданию министерства труда и социальной защиты населения и попытался поджечь себя.

Охранники здания не позволили мужчине осуществить свое намерение.

Сообщается, что Сархан Джаббаров пошел на этот шаг, не сумев получить справку об инвалидности.

Ведется расследование.

Министерство труда и социальной защиты населения распространило информацию в связи с попыткой суицида.

Глава пресс-службы министерства Эльман Бабаев заявил Oxu.Az, что по поручению президента Ильхама Алиева, в последние годы сферы труда социальной защиты, в том числе определения инвалидности, были полностью переведены на электронную инфраструктуру и стали прозрачными:

«В настоящее время процедура определения инвалидности осуществляется посредством электронной системы в полностью прозрачной форме. Поэтому попытки путем шантажа оказать давление на государственный орган для получения степени инвалидности бессмысленны».

С.Б.

