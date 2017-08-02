Турция примет участие в «Евровидении 2018» – ФОТО

2017-08-02 14:44 | www.oxu.az | 4

Турция примет участие в песенном конкурсе «Евровидение 2018».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение об этом приняло правление TRT.

Турция впервые выступила на конкурсе в 1975 в лице Семихи Янки, в 2003 году на конкурсе участвовала Сертаб Эренер.

В последний раз Турция была представлена на данном конкурсе в 2012 году Джаном Бономо.

Отметим, что песенный конкурс «Eurovision-2018» состоится в португальском Лиссабоне.

A.M.

