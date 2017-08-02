Итоги опроса: 56% азербайджанцев считают себя счастливыми

2017-08-02 14:57 | www.oxu.az | 3

Gallup International опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие 68 759 человек из 69 стран мира. Каждому из респондентов задан был вопрос: «Чувствуете ли вы себя счастливым?»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, по результатам опроса, 56% азербайджанцев считают себя счастливыми. По данному показателю Азербайджан опередил такие страны, как Япония, Швеция, Россия и США, заняв одну строчку с Данией и Норвегией.

WIN / Gallup International является крупной ассоциацией, занимающейся исследованием рынков и соцопросами.

Н.О.