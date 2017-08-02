Массовая драка между узбеками и армянами в Москве
2017-08-02 15:04 | www.oxu.az | 3
В Москве произошла массовая драка между мигрантами-строителями армянской и узбекской национальности.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, драка произошла на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в Коммунарке.
Участники потасовки били друг друга лопатами, молотками и кувалдами. Инцидент произошел во вторник днем.
«Полицейские прибыли на стройплощадку ЖК «Бунинские луга» в Коммунарку и установили, что между двумя строительными бригадами (около 40 человек) произошла потасовка. Участники конфликта — строители из Узбекистана и Армении», - сказал собеседник агентства.
По его словам, строители дрались кувалдами, лопатами, молотками, железной арматурой. О причинах конфликта, как и количестве пострадавших, источник не сообщил.
И.Ф.