Массовая драка между узбеками и армянами в Москве

2017-08-02 15:04 | www.oxu.az | 3

В Москве произошла массовая драка между мигрантами-строителями армянской и узбекской национальности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, драка произошла на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в Коммунарке.

Участники потасовки били друг друга лопатами, молотками и кувалдами. Инцидент произошел во вторник днем.

«Полицейские прибыли на стройплощадку ЖК «Бунинские луга» в Коммунарку и установили, что между двумя строительными бригадами (около 40 человек) произошла потасовка. Участники конфликта — строители из Узбекистана и Армении», - сказал собеседник агентства.

По его словам, строители дрались кувалдами, лопатами, молотками, железной арматурой. О причинах конфликта, как и количестве пострадавших, источник не сообщил.

И.Ф.