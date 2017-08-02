Адвокат: У Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева большие шансы выйти на свободу

2017-08-02 15:15 | www.oxu.az | 3

«Важно было начать коммуникацию с Европейским судом по правам человека по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в плен армянами и в настоящее время содержащихся в оккупированном азербайджанском городе Шуша».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил адвокат Анар Багиров, защищающий права Д.Аскерова и Ш.Гулиева.

Он отметил, что армянская сторона категорически не хотела коммуникации этого дела в Европейском суде.

По словам А.Багырова, если коммуникация началась, по делу в скором времени будет принято решение:

«Я очень надеюсь, что Европейский суд примет справедливое решение по этому делу, и полагаю, что справедливым решением суда наши соотечественники выйдут на свободу и вернутся в свои дома».

Напомним, что в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты армянскими солдатами в заложники в Кельбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Н.О.

