Туристы в Турции потратили 1,2 миллиарда долларов на одежду

2017-08-02 15:23 | www.oxu.az | 6

Посетившие Турцию туристы затратили примерно 1,2 миллиарда долларов на обувь и одежду.

Как передает Oxu.Az, по информации Института статистики Турции, в январе-июне этого года страну посетили 13 млн 708 тыс. 152 туриста.

Доходы Турции от туризма составили примерно 8,8 млрд долларов. Из них 6,8 млрд долларов были сформированы за счет иностранных туристов, примерно 2 млрд долларов – приехавшие из-за рубежа граждане Турции.

Приехавшие в Турцию туристы потратили 7,5 млрд долларов, 1,2 млрд долларов составили расходы на турпакеты. Больше всего туристы потратили на еду – 1 млрд 326 млн долларов, а также на проживание – 1 млрд 36 млн долларов.

Л.А.

