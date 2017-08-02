Серверы обновлений антивирусных баз "Лаборатории Касперского" размещены в Азербайджане

2017-08-02 15:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Лаборатория Касперского" и Delta Telecom (магистральный оператор Азербайджана) заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря чему все обновления защитных решений компании теперь поступают к азербайджанским пользователям с национальных серверов крупнейшего в регионе интернет-провайдера.

Такой подход упрощает и ускоряет доставку информации о новых киберугрозах в антивирусные базы. Благодаря этому пользователи в Азербайджане могут быть уверены, что они защищены от самых актуальных опасностей цифрового мира. Все обновления при этом скачиваются автоматически в фоновом режиме, не оказывая воздействия на производительность пользовательских устройств.

Ежедневно специалисты «Лаборатории Касперского» обрабатывают более 300 тысяч новых образцов вредоносного программного обеспечения, что свидетельствует о крайне быстрой эволюции киберугроз. Эту тенденцию подтверждает и рост числа пользователей, сталкивающихся с теми или иными видами цифровых угроз. Согласно внутренней статистике «Лаборатории Касперского», полученной с помощью облачной защитной инфраструктуры Kaspersky Security Network (KSN), за последние 12 месяцев количество азербайджанских пользователей, столкнувшихся с киберугрозами, увеличилось с 77% (в июле 2016 года) до 83% (в июле 2017 года).

«Качество сервисов и решений, которые мы предлагаем нашим клиентам, – безусловный приоритет для нас. Мы постоянно работаем над совершенствованием используемых технологий, развиваем инфраструктуру и всеми возможными способами стараемся повысить уровень предоставляемых услуг. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» – важный шаг в этом направлении. Объединение наших ресурсов и возможностей, несомненно, позволит азербайджанским пользователям получать максимум преимуществ от высоких технологий», – сказал глава департамента обработки данных компании Delta Telecom Руфат Талыбов.

"Мы стремимся не просто обезопасить пользователей от всего многообразия киберугроз, мы хотим, чтобы для любого человека и любой организации работа и жизнь в цифровом мире были максимально удобными, спокойными и комфортными. И мы рады, что ведущий интернет-провайдер в Азербайджане Delta Telecom разделяет наше стремление. Уверен, что сотрудничество благоприятно отразится на развитии рынка информационных технологий в стране", – сказал официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.