Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новхан

2017-08-02 15:25 | www.trend.az | 3

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии реконструированных приморской автодороги Пиршаги-Новханы и автодороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Председатель Открытого Акционерного общества Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что автомобильная дорога Пиршаги-Новханы, соединившись с приморской кольцевой дорогой, обеспечит удобное и беспрепятственное передвижение из города Сумгайыт в северную и северо-восточную части Абшеронского полуострова. Таким образом, в результате реализации проекта из северо-восточной части Абшеронского полуострова, автомобилям, не заезжая в город, двигаясь в направлениях Бильгя, Нардарана, Кюрдаханы, Пиршаги, Фатмаи, Джорадиля, Новханы, Сарая, Масазыра, Хырдалана и Сумгайыта, будет обеспечен выход к магистральным дорогам Баку-Губа - государственная граница Российской Федерации и Баку-Шамаха-Евлах. А это, в свою очередь, окажет положительное влияние на сокращение плотности автотранспортного потока.

Эта дорога проложена вдоль берега в северной части Абшеронского полуострова в соответствии с утвержденной распоряжением Президента Азербайджана «Государственной программой по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2014-2016 годах».

Протяженность дороги - 13,5 километра. Согласно проекту, ширина проезжей части двухполосной дороги составляет 9 метров. Ширина дороги на некоторых участках вдоль берега расширена. Ширина дороги на участках, проходящих через поселки Новханы и Пиршаги доведена от 3-4 до 9 метров.

На некоторых участках дорога полностью построена по новой линии. Так, в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан вдоль дороги построены новые пешеходные тротуары. Строительство дороги на столь современном уровне, в первую очередь, играет важную роль с точки зрения обеспечения движения транспорта на высоком уровне, предотвращения пробок, которые могут образоваться в этом направлении, решения социальных вопросов жителей поселков и сел города Баку. Реализация проекта также носит важное значение и с точки зрения того, чтобы можно было быстрее и удобнее добраться в приморские туристические пространства столицы, а также поддержки развития туристического сектора.

Автомобильная дорога Пиршаги-Новханы - одна из реализуемых в этом году могласно поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева 40 сельских и межпоселковых автодорожных проектов. Строительство автомобильной дороги было проведено с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

Затем глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана эта дорога в рамках 40 сельских и межпоселковых автодорожных проектов, реализуемых в этом году в нашей стране, также была реконструирована на высоком уровне.

Согласно проекту, проезжая часть дороги расширена до 12,5 метра. Четырехполосная дорога состоит из двух полос движения в прямом и обратном направлениях. В рамках проекта в части дороги, проходящей через поселок Новханы, проведены также работы по проведению новых водных канализационных линий. На перекрестках, расположенных в различных частях дороги, построены новые круги. Это играет важную роль в обеспечении интенсивности и безопасности движения.

Кроме того, в поселке Новханы капитально реконструированы мосты, расположенные над железной дорогой и водным каналом, их ширина увеличена от 7 до 12,5 метра.

Отметим, что в связи с тем, что эта автомобильная дорога не ремонтировалась длительное время, она была деформирована и вдоль дороги возникли разрушения. К тому же, отсутствие пешеходных тротуаров на некоторых территориях создавало также препятствие для нормального и безопасного передвижения граждан. Благодаря строительству автомобильной дороги эта проблема в корне решена. В результате реализации этого проекта намного облегчено передвижение 72-тысячного населения 5 населенных пунктов.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия новой дороги.