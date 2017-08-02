Пентагон приостановил прием на военную службу иностранцев

2017-08-02 15:34 | www.oxu.az | 5

В связи с «потенциальными рисками» Пентагон приостановил прием на службу в армию США иммигрантов, даже владеющих необходимыми для американских вооруженных сил специальностями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Ранее в рамках программы MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest) ежегодно в ряды ВС США вступали несколько тысяч иностранцев, которые получали в обмен сертификаты о натурализации в течение полугода, минуя большую часть обычных процедур.

Несмотря на успешность программы и ее популярность среди желающих стать американцами, политики сочли, что иностранцы «не находятся под необходимым контролем».

Программа MAVNI была запущена в 2009 году при Обаме, а подготовлена еще при Буше-младшем. Иммигранты с высшим образованием и знанием языков могут выполнять различные функции в армии США. Официально их основная обязанность - посредничество в переговорах между войсками США и жителями тех стран, где так или иначе задействованы американские военнослужащие.

Н.О.