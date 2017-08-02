За последние 14 лет в Азербайджане создано свыше 1,5 млн рабочих мест - депутат

2017-08-02 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Борьба с бедностью в Азербайджане ознаменовалась весомым результатом, и с 2001 года уровень бедности снизился с 49 до 5 процентов, сказал в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Депутат отметил, что за последние 14 лет были открыты тысячи новых предприятий свыше 1,5 миллиона рабочих мест, из которых 1,2 миллиона – постоянные.

Депутат отметил, что Азербайджанское государство чутко относится к слоям населения, в большей степени нуждающихся в социальной защите, в том числе, к обеспечению занятостью беженцев и вынужденных переселенцев.

Муса Гулиев подчеркнул, что главное направление социальной стратегии Азербайджана предусматривает обеспечение высокого уровня удовлетворения социально-культурных потребностей населения. В результате реализации этого курса за последние 14 лет в стране было построено и капитально отремонтировано свыше 3000 образовательных и более 600 медицинских учреждений, которые были оснащены современным оборудованием и переданы в пользование гражданам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)