Неймар покидает «Барселону»
2017-08-02 15:46 | www.oxu.az | 4
«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб. В связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего».
Как сообщает Oxu.Az. со ссылкой на eurosport.ru, ранее сообщалось, что Неймар станет игроком «ПСЖ» 2 или 3 августа, но все еще думает.
Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил свой контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.
Агент футболиста подтвердил вылет в Париж, а сам игрок нервничает, дерется с партнерами и почти дерется с фанатами «Барсы».
Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
И.Ф.