Неймар покидает «Барселону»

2017-08-02 15:46 | www.oxu.az | 4

«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб. В связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего».

Как сообщает Oxu.Az. со ссылкой на eurosport.ru, ранее сообщалось, что Неймар станет игроком «ПСЖ» 2 или 3 августа, но все еще думает.

Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил свой контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.

Агент футболиста подтвердил вылет в Париж, а сам игрок нервничает, дерется с партнерами и почти дерется с фанатами «Барсы».

Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.

И.Ф.