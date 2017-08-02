Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Афганистана

2017-08-02 15:48 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание с выражением соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани «в связи гибелью и тяжелыми ранениями большого количества невинных людей в результате жестокого и подлого теракта в здании мечети города Герат», сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщили афганские власти, во вторник на западе города Герат террорист-смертник подорвал себя перед зданием мечети, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам. Число погибших составило 29 человек, еще 64 человека получили ранения.

(Автор: Демир Азизов)