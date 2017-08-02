Сотрудник аэропорта выжил после удара молнии

2017-08-02 16:05 | www.oxu.az | 4

В сети распространилось видео удара молнией одного из сотрудников международного аэропорта Флориды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на wptv.com, от удара молнии 21 летнего Остина Дана отбросило назад. На видео видно, как молния ударила в хвостовую часть самолета. На другом ракурсе видно как молния бьет по летательному аппарату, когда О. Дан проходил под носовой частью самолета. Получивший ожоги третьей степени О.Дан был помещен в больницу. Через некоторое время он был отпущен домой.

И.Ф.