Международный форум EXPOWOMEN открылся в Астане

2017-08-02 16:09 | www.trend.az | 4

Сегодня в Астане, в рамках Всемирной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», открылся второй международный форум EXPOWOMEN, передает МИА «Казинформ».

Лейтмотив работы форума, участниками которого стали гости из более чем десяти стран мира, - тема «Энергия Будущего: женщины, бизнес и глобальная экономика».

Как известно, тематикой проведения ЭКСПО-2017 является «зеленая» энергия. Поэтому закономерно, что на сегодняшнем форуме обсуждались такие вопросы как вклад женщин в «зеленую» экономику и предпринимательство, их роль в политике устойчивого развития, а также женские инициативы в организации и ведении «зеленого» бизнеса.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения десяти победительниц образовательной программы Coca-Cola Белестерi. Инициированная компанией Coca-Cola программа Coca-Cola Белестері началась в Казахстане в 2012 году. На текущий момент в ее рамках обучение основам бизнеса, в том числе, с использованием «зеленых» технологий, прошли 9040 женщин. Ежегодно проходит и одноименный конкурс на лучшую бизнес-идею. Самый оригинальный и эффективный бизнес-план поддерживается грантами на открытие своего бизнеса от Фонда компании Coca-Cola.

«Благодаря нашим партнерам ОФ «Социальная динамика» и Коалиции за «зеленую» экономику этот проект стал настолько успешным, что мы приводим его в качестве примера на международном уровне. А самое главное - проект приносит реальные результаты: он помог сотням женщин укрепить веру в свои экономические силы и способствовал созданию 105 рабочих мест на селе, в основном, в сельском хозяйстве. Мы гордимся своим участием в этом проекте и планируем оказывать ему поддержку и в дальнейшем», - отметила Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа.

Coca-Cola Белестерi является частью многолетней инициативы компании Coca-Cola 5by20, в рамках которой Coca-Cola к 2020 году планирует вовлечь в бизнес 5 млн. женщин по всему миру путем предоставления возможности участвовать в бизнес-тренингах, получения финансовых знаний и навыков. И если в первый год программа охватила городских жительниц, то сейчас организаторы фокусируют свое внимание на сельских территориях, где женщины хотят открыть свой бизнес с использованием «зеленых» технологий. В этом году обучающие тренинги проводились в Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областях.

Добавим, за пять лет существования программы организаторы провели 150 обучающих тренингов по основам бизнеса с использованием «зеленых» технологий для более чем 9 тысяч женщин.

650 женщин приняли участие в конкурсе на лучшую бизнес-идею Coca-Cola Белестерi. 41 из них получила грант на общую сумму 166 тыс. долларов США. С 2012 года было создано 105 рабочих мест.