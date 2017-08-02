Молдова объявила Рогозина персоной нон грата

2017-08-02 16:15 | www.apa.az | 4

Правительство Молдовы объявило персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Как сообщает московский корреспондент АПА, информацию об этом распространило «РИА Новости».

В сообщении говорится, что это решение было принято на заседании правительства Молдовы. Министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур предложил на заседании правительства сделать вице-премьера России Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию страны. Решение поддержали большинство членов кабмина.