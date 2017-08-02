Жириновский: Я до конца, до смерти в Государственной думе

2017-08-02 16:19 | www.oxu.az | 4

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос, готов ли он стать членом Совета Федерации, заявил, что до самой смерти намерен работать в Госдуме, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Я до конца, до смерти в Государственной думе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

При этом Жириновский в шутливой форме попытался ответить на вопрос о готовности уйти в Совфед за других лидеров думских партий - коммуниста Геннадия Зюганова и справоросса Сергея Миронова.

«Геннадий Андреевич готов, Сергей Михайлович хочет послом в Испанию», - заявил Жириновский.

Миронов парировал, что «уже был» в Совете Федерации. Напомним, он был спикером верхней палаты в 2001-2011 годах.

И.Ф.