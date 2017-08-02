В Таджикистане снизилось количество наркопреступлений

2017-08-02 16:12 | www.trend.az | 4

В Таджикистане за 6 месяцев текущего года на 5,8% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на встрече с журналистами 2 августа сообщил заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан Самад Зафар, передает НИАТ «Ховар».

По его данным, в первом полугодии 2017 года в республике зарегистрировано свыше 12 тысяч уголовных преступлений, что больше по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1%. Из этого количества 468 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 5,8%.

Кроме того, за этот период в Душанбе сотрудниками АКН выявлены два наркопритона. Как отметил Самад Зафар, по первому факту задержаны три человека, по второму факту задержаны тоже три человека.

«Притоны содержали лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела», — добавил Самад Зафар.

По его словам, в первом полугодии сотрудниками агентства выявлены 24 преступные группировки, в состав которых входил 61 человек.

«Две из них проходят как организованные преступные группировки», — сказал заместитель директора антинаркотического ведомства.