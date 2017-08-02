Для разоблачения армянской лжи о Нагорном Карабахе достаточно провести там перепись населения - эксперт (ВИДЕО)

2017-08-02 16:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для разоблачения армянской лжи о Нагорном Карабахе достаточно провести в оккупированном регионе Азербайджана перепись населения, по итогам которой выяснится, что там проживает около 30-40 тысяч человек, что в три раза меньше, чем жило до оккупации, сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в интервью телеканалу CBC.

«Спрашивается, почему же вы требовали независимость и право на самоопределение, если при правлении Азербайджана там проживало 150 тысяч армян, а сейчас из-за «позитивных» тенденций их численность сократилось до 30-40 тысяч? Неужели эти 30-40 тысяч армян будут строить «независимое государство»? Это очень важный вопрос», - сказал эксперт.

По словам эксперта, Армения сама до сих пор никак не определилась с будущим армян Нагорного Карабаха. Время от времени в Ереване звучат идеи о возможном присоединении Нагорного Карабаха к Армении, или о предоставлении статуса самоопределения, сказал эксперт, добавив, что в Ереване прекрасно понимают, что 30-40 тысяч армян не могут претендовать на самоопределение.

В противном случае, Армения будет вынуждена дать право на самоопределение и проживающим в стране курдам, сказал Алескеров.

Весь путь восхождения Сержа Саргсяна на «олипм» власти сопровождался кровавыми разборками, политическими убийствами, противостоянием за власть.

По словам эксперта, президент Серж Саргсян – политическое лицо нынешней Армении, в котором собраны все черты националистов, террористов, преступников.

«После распада СССР в двух странах Южного Кавказа – Азербайджане и Грузии велась борьба за независимость, а в армянском обществе придерживались другой идеологии – доказать миру, что армянский народ подвергся т.н. «геноциду». Политики и власти Армении старались заставить мир признать «геноцид», как будто его признание отдельными политическими кругами некоторых стран принесло бы армянскому народу какое-то преимущество», - сказал Алескеров.

Другой важной частью этой идеологии являлся Нагорный Карабах, сказал он, добавив, что не зря власти Армении не раз проводили «выборы» в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана, тем самым, пытаясь что-то доказать всему миру.

Эти тенденции армянской идеологии привели к тому, что Армения сейчас находится в бедственном положении, сказал эксперт, добавив, что в этой стране попросту нет политических сил, которые могли бы изменить ситуацию.

Нынешняя политическая элита Армении – группа которая строится по конкретному клановому принципу, все важные политические, экономические и военные позиции занимают люди из «карабахского клана», а говорить об успехах этого клана не возможно, так как Армения продолжает находиться в тяжелой экономической и социальной ситуации, сказал эксперт.

За всеми действиями этого клана, конечно же стоят силы мировой армянской диаспоры, сказал Алескеров, добавив, что для сохранения власти военно-политическому руководству в Ереване нужны рычаги влияния на свой народ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)