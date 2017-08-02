Министерство обратилось к покупателям бытовых приборов и техники

2017-08-02 16:16 | www.apa.az | 4

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана призвала потребителей быть внимательными при покупке товаров, предназначенных для долгосрочного потребления (бытовых приборов и техники, средств связи, машин, инструментов и т.д.).

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе министерства, при покупке необходимо потребовать у продавца договор, подтверждающий оплату чеков контрольно-кассового аппарата и гарантийный талон. «В то же время следует обратить внимание на комплектацию приобретаемого товара, информацию о товаре и производителе, наличие краткой аннотации о товаре. Следует учитывать, что требование потребителя устранить возникшие в приборе неполадки рассматривается только после предоставления чека контрольно-кассового аппарата, а для товаров с гарантией – технического паспорта или заменяющего его документа».

В случае возникновения проблем потребитель может обратиться в call-центр «195-2», на сайт www.economy.gov.az или facebook-страницу министерства, а также по номерам 498-15-01 и 498-15-04 или сайт www.consumer.gov.az Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей.