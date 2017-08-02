Подробности убийства в Гаджигабуле – ФОТО

2017-08-02 16:32 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, утром 31 июля вооруженный человек напал на дом в Гаджигабуле и застрелил 5 членов одной семьи, а затем покончил с собой.

Как передает Oxu.Az, сотрудники virtualaz.org отправились в Гаджигабул для выяснения подробностей произошедшего.

Никто из соседей убитых не захотел говорить с журналистами. Один из жителей, не пожелавший называть своего имени, предупредил, что сотрудникам сайта лучше уехать из Гаджигабула: «Мы гостеприимный народ, но нам нечего рассказать журналистам. Вам лучше уехать, до вас приезжали с телеканала, мы их прогнали», - сказал мужчина, стоявший перед злополучным домом.

Хоть и с трудом, сотрудникам сайта удалось узнать некоторые подробности. Мубариз Мехдиев, вооруженный обрезом, с помощью принесенной с собой лестницы забрался на крышу дома и проник внутрь. Перед этим он облил стоявший во дворе внедорожник «Mercedes ML» Назима Гамбарова бензином и поджег.

Отец Назима Мухаммед Гамбаров вышел на шум, и Мубариз Мехдиев выстрелил в него.

Раненый сумел выбежать на улицу и добраться до находившейся неподалеку Станции скорой медицинской помощи, откуда сообщили в полицию.

После этого преступник, желая убить Натига Гамбарова, по ошибке вошел в дом его дяди, расположенный в том же дворе, стреляя в первую попавшуюся цель. После прибытия полицейских Мубариз Мехдиев через крышу выбрался во двор и попытался убежать, но был ранен полицейскими и покончил с собой.

По словам соседей, преступник вел тунеядческий образ жизни и был неоднократно судим. О нем мало что было известно, причину вражды между ним и Натигом Гамбаровым в Москве также никто не знает.

Цель преступника – Натиг Гамбаров во время нападения находился дома. Увидев вооруженного человека, он убежал и сумел выжить. Как сообщили соседи, Натиг Гамбаров сейчас сидит дома и никого не впускает.

Войдя в дом, М.Мехдиев застрелил брата Мухаммеда Гамбарова Назима, его сына Натига и дочь Гюльбагдан, а затем мать Натига Гамбарова Алмаран, вышедшую на шум из соседнего дома.

A.M.

