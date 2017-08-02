Жанна Гандельман: «Известные музыканты подарили праздничное настроение зрителям в Габале»

2017-08-02 16:46 | www.apa.az | 5

«Музыкальный фестиваль организован в очень красивом месте и проводится великолепно. Я участвую в Габалинском фестивале третий раз. Мне здесь очень нравится. Я приеду сюда еще раз».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказала выступившая на организованном Фондом Гейдара Алиева IX Габалинском международном музыкальном фестивале концертмейстер Иерусалимского симфонического оркестра, преподаватель Иерусалимской музыкальной школы, известная скрипачка Жанна Гандельман.