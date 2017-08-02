Норвежские националисты приняли автобусные сиденья за мусульманок – ФОТО

2017-08-02 17:00 | www.oxu.az | 3

В закрытой норвежской группе в фейсбуке «Fedrelandet viktigst» («Отечество превыше всего») опубликовали фотографию группы женщин в парандже, едущих в автобусе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Medusa, автор поста написал: «Что люди думают об этом?»

Подписчики были недовольны: они написали больше 100 комментариев, в основном критикующих иммиграцию и поддерживающих запрет на ношение паранджи в общественных местах. Один из комментаторов написал: «Выглядит очень страшно, надо запретить. Никогда не узнаешь, кто прячется под одеждой. Это могут быть вооруженные террористы».

Но есть одна деталь: на этой фотографии нет женщин в парандже. Это пустые сиденья в автобусе.

Автор поста в закрытой группе Юхан Слоттавик рассказал, что он опубликовал фотографию в шутку — ему просто было скучно.

«Я выложил фотографию чтобы посмотреть, что произойдет», - отметил он. Слоттавик был удивлен тем, как много людей увидело на снимке женщин в парандже.

Н.О.