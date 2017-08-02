В Азербайджане вернувшийся из армии парень изнасиловал 4-летнего ребенка – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-02 17:12 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, в Нахчыване вернувшийся из армии молодой человек изнасиловал 4-летнего ребенка.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы МВД Ильхам Бабаев подтвердил данную информацию:

«Это действительно произошло. Прокуратура ведет расследование».

16:12

В Джульфинском районе Нахчыванской автономной Республики произошло ужасающее происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, недавно вернувшийся с военной службы молодой человек изнасиловал 4-летнюю девочку.

Алескер Мамедов 1994 г.р. на свадьбе обманул 4-летнюю девочку, обещав отвести ее к бабушке. Находившийся в нетрезвом состоянии Алескер отвел девочку на железнодорожные пути и там изнасиловал.

Девочку доставили в больницу. Сообщается, что жители села наказали педофила.

Э.Ш.

