Эрдоган сменил командование вооруженных сил

2017-08-02 17:24 | www.oxu.az | 4

В Турции назначены новые командующие ВВС, ВМФ и сухопутными войсками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, генерал Яшар Гюлер назначен главой сухопутных войск.

Кроме этого, генерал Хасан Кючюкйылдыз назначен командующим военно-воздушных сил. Адмирал Аднан Ёзбал назначен командующим Военно-морским флотом.В соответствии с правилами, Яшар Гюлер займет место главы Генштаба Турции после ухода в отставку ныне действующего Хулуси Акара.

И.Ф.