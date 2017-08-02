В России рассказали о единой валюте Евразийского союза

2017-08-02 17:35 | www.oxu.az | 5

Единая валюта Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может появиться после 2025 года.

Как передает Oxu.Az, этом сообщил глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Речь о единой валюте сейчас не идет, так как все знают тот опыт, который есть у ЕС. Создание единой валюты там без создания рынка товаров и услуг, без системы регулирования привело к серьезным экономическим дисбалансам, которые вызвали всем известный кризис в Европе в начале 2010 годов. Здесь задача в рамках ЕврАзЭС — гармонизация всего регулирования по всем направлениям, в том числе финансовых рынков, банковской системы. И только самым завершающим этапом может стать создание единой валюты, это перспектива после 2025 года», - сказал он.

С инициативой создания единой валюты выступил в июне 2012 года премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Л.А.

